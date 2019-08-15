В Подмосковье рабочий погиб под спиленным деревом





Сообщается, что полученные во время этого происшествия травмы стали для мужчины смертельными. «На территории сельского поселения Кузнецовское было обнаружено тело гражданина Узбекистана, который был придавлен деревом при проведении работ по удалению насаждений. Сотрудники следственного отдела города Раменское проводят предварительную проверку по факту этого происшествия», - отмечается в сообщении следственного ведомства.По данным СК РФ, для дачи соответствующих показаний к следователям уже вызван генеральный директор компании, на территории которой было обнаружено тело погибшего работника. Кроме того, следователи затребовали всю информацию, которая необходима для проведения следственных мероприятий. Дополнительной в СК РФ вызван лесничий, который отвечает за указанный участок насаждений.