Стало известно о тестах «ядерных батареек» на полигоне под Северодвинском





В военно-промышленной отрасли «реактивными батарейками» принято называть новые изотопные источники энергии. При этом источники отмечают, что, невзирая на неудачные тесты, разработки в этом направлении будут продолжены. Кроме того, известно, что испытания новой реактивной установки на «ядерных батарейках» 8 августа впервые проводились на полигоне под Северодвинском. О том, для чего именно предназначена эта разработка, не сообщается.Эти самые «батарейки» могут использоваться вместо обычных аккумуляторов. Эксперты утверждают, что они существенно упрощают обслуживание ракетных двигателей на жидком топливе и удешевляют их практическое применение.