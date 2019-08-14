Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами Индии





Как известно, производство данной бюджетной модели началось в Индии в прошлом году. В этой азиатской стране машине продается под «именем» Santro. К слову, впервые аналогичная модель была представлена на местном рынке еще в 1999 году, хотя в России и других странах была известна, как Hyundai Atos. Atos, который предназначен для Южной Америки и «индийский» Santro, по сути, ничем не отличаются. Минимальные различия заметны лишь в салоне: авто для индийских покупателей оснащено мультимедийным комплексом с тачскрином, для латиноамериканских – двумя «эйрбегами».«Мировая» версия Santro оснащается трёхцилиндровым бензиновым 1,0-литровым мотором на 65 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой механической КПП. На рынке Сальвадора появится еще один вариант с 1,1-литровый 68-сильным движком, работающим вместе с «роботом» или пятиступенчатой «механикой».