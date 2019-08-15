Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 000 рублей
С начала текущего месяца и до 30 сентября у индивидуальных предпринимателей, а также коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сельском или лесном хозяйстве, появится возможность для более выгодного приобретения Chevrolet Niva. Скидка может составить около 35 000 рублей.
По информации пресс-службы автоконцерна, речь идёт о всех официальных дилерах на территории Российской Федерации. Как известно, в прошлом месяце на отечественном авторынке стартовали реализации модернизированного внедорожника Chevrolet Niva с обновленным электронным блоком управления мотором.
Благодаря модернизации была улучшена динамика обеспечен «улучшенный разгон», также повысился ездовой комфорт. Удалось улучшить и эластичность тяги на низких и средних оборотах. Новая версия Chevrolet Niva уже доступна в каждом дилерском центре GM-АвтоВАЗ за 680 – 810 тысяч рублей в зависимости от модификации.
По информации пресс-службы автоконцерна, речь идёт о всех официальных дилерах на территории Российской Федерации. Как известно, в прошлом месяце на отечественном авторынке стартовали реализации модернизированного внедорожника Chevrolet Niva с обновленным электронным блоком управления мотором.
Благодаря модернизации была улучшена динамика обеспечен «улучшенный разгон», также повысился ездовой комфорт. Удалось улучшить и эластичность тяги на низких и средних оборотах. Новая версия Chevrolet Niva уже доступна в каждом дилерском центре GM-АвтоВАЗ за 680 – 810 тысяч рублей в зависимости от модификации.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:16