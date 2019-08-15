Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 000 рублей





По информации пресс-службы автоконцерна, речь идёт о всех официальных дилерах на территории Российской Федерации. Как известно, в прошлом месяце на отечественном авторынке стартовали реализации модернизированного внедорожника Chevrolet Niva с обновленным электронным блоком управления мотором.Благодаря модернизации была улучшена динамика обеспечен «улучшенный разгон», также повысился ездовой комфорт. Удалось улучшить и эластичность тяги на низких и средних оборотах. Новая версия Chevrolet Niva уже доступна в каждом дилерском центре GM-АвтоВАЗ за 680 – 810 тысяч рублей в зависимости от модификации.