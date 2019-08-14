АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada Granta





Как стало известно, список оборудования состоит из подушек безопасности, наружных зеркал, подогрева передних сидений, а также системы LADA Connect. Учебное транспортное средство получит дублирующие педали сцепления и тормоза и еще одно зеркало со стороны пассажиры. Вариация для людей с ограниченными способностями получит переделанное ручное управление, отметили специалисты.Всего на рынке появится два варианта LADA Granta: первый получит 1,6-литровый 87-сильный двигатель, функционирующий в паре с 5-ступенчатой МКПП, второй – 98-сильный агрегат, работающий вместе с четырехступенчатым «автоматом» Jatco.