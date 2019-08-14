АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada Granta

Концерн «АвтоВАЗ» сертифицирует сразу две новые модификаций LADA Granta – учебную и с ручным управлением, которая предназначена для людей с инвалидностью. ОТТС на данные автомобили будет действовать до осени 2021 года.

Как стало известно, список оборудования состоит из подушек безопасности, наружных зеркал, подогрева передних сидений, а также системы LADA Connect. Учебное транспортное средство получит дублирующие педали сцепления и тормоза и еще одно зеркало со стороны пассажиры. Вариация для людей с ограниченными способностями получит переделанное ручное управление, отметили специалисты.

Всего на рынке появится два варианта LADA Granta: первый получит 1,6-литровый 87-сильный двигатель, функционирующий в паре с 5-ступенчатой МКПП, второй – 98-сильный агрегат, работающий вместе с четырехступенчатым «автоматом» Jatco.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию…
Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле…
В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский…
Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами…
Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь…
АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали, как пытались жить…
Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после…
Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные…
Артур Согомонян рассказал о состоянии Армена…
Яна Рудковская вылетела в Монако на концерт Димы…
Медики пояснили, кому нельзя есть…
Вера Брежнева впервые появилась на обложке журнала Vogue…
Названы ранние признаки инсульта головного…
У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан соцслужбы Израиля отобрали…
Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь…
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Просмотреть все новости