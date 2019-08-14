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Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после тренировки

Спортсмены часто рассказывают о неприятных ощущения после тренировки, появляющихся у них на следующий день. Ученые назвали причины такого состояния и сообщили способы, как его избежать.
Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после тренировки

Согласно статистике, практически все люди, занимающиеся спортом, испытывают неприятные ощущения на следующий день после тренировки, а у 25% они бывают еще более резкими и проявляются в виде тошноты, рвоты, диареи и подавленности. Ученые отмечают, что подобные симптомы связаны с естественной реакцией организма на нагрузки. Во время них кровь из пищеварительной системы направляется в мышцы, сердце и легкие, так как они испытывают наибольший стресс.

По этой причине неприятные ощущения могут возникать в том случае, если человек плотно поел перед тренировкой. Пища в желудке не успевает до конца перевариться, после чего это процесс и вовсе останавливается, что в итоге приводит к нарушениям в работе ЖКТ. Еще одна важная причина неприятных ощущения после тренировки – это расширение кровеносных сосудов, а также потеря жидкости и соли из-за усиления потоотделения. Это провоцирует головокружение, слабость и вялость.

Ученые назвали два простых способа избежать подобных ситуаций. Перед тренировкой нужно есть легкую пищу, а спустя 30 минут после нее – овощи и фрукты. Также нужно пить воду, но нельзя переусердствовать, иначе это приведет к резкому снижению солевого баланса организма, сообщает издание «ПолитРоссия».



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:04

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