Стоматолог рассказала о фатальной ошибке во время чистки зубов





Стоматолог отмечает, что многие люди пристально следят за здоровьем кожи лица и ради этого соблюдают строгие диеты, занимаются спортом и покупают дорогостоящие косметические средства, однако всего одна фатальная ошибка обычно сводит все усилия на нет. Речь про чистку зубов и последующее умывание. После завершения этой процедуры необходимо тщательно вымыть лицо, причем не только вокруг рта.Все дело в бактериях, живущих в ротовой полости человека, отмечает стоматолог. Очень многие из них являются безвредными для зубов, десен и других поверхностей рта, но с кожей лица все иначе. Эти микроорганизмы способны вызвать раздражение, появление прыщей и высыпаний, а иногда даже аллергию. Процесс попадания бактерий изо рта на кожу называется перекисным заражением. Не допуская эту фатальную ошибку при чистке зубов человек сможет значительно улучшить внешний вид своего лица.Также стоматолог выделила один распространенный миф, касающийся неэффективности мягких зубных щеток. На самом деле это неправда и они способны хорошо очищать ротовую полость, а вот с твердыми нужно быть аккуратным. Такие щетки могут вредить не только деснам, но и зубной эмали, поэтому их лучше избегать.