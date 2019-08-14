Яна Рудковская вылетела в Монако на концерт Димы Билана
Продюсер Яна Рудковская поделилась фотографией с борта частного самолета, находясь в пути на концерт Димы Билана в Монако. Звезда опубликовала кадр на своей странице в сети Instagram.
На новом снимке Яна Рудковская позирует на диване в частном самолете с белой чашкой в руках. Звезда запечатлена в костюме от Louis Vuitton, который поклонники спутали с пижамой. Также рядом находится сумка от модного бренда Christian Dior, которую некоторые фолловеры назвали хозяйственной из-за больших размеров. В подписи звезда отметила, что она вместе с семьей летит в Монако на концерт Димы Билана. Как известно, певец планирует два концерта в Москве после масштабного тура по городам России и Прибалтики.
В комментариях под фото Яны Рудковской собралось множество негативных отзывов из-за демонстрации звездой предметов роскоши. Ранее продюсера раскритиковали за удлинение ног в графическом редакторе.
На новом снимке Яна Рудковская позирует на диване в частном самолете с белой чашкой в руках. Звезда запечатлена в костюме от Louis Vuitton, который поклонники спутали с пижамой. Также рядом находится сумка от модного бренда Christian Dior, которую некоторые фолловеры назвали хозяйственной из-за больших размеров. В подписи звезда отметила, что она вместе с семьей летит в Монако на концерт Димы Билана. Как известно, певец планирует два концерта в Москве после масштабного тура по городам России и Прибалтики.
В комментариях под фото Яны Рудковской собралось множество негативных отзывов из-за демонстрации звездой предметов роскоши. Ранее продюсера раскритиковали за удлинение ног в графическом редакторе.