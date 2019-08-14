Вера Брежнева впервые появилась на обложке журнала Vogue Russia

Вера Брежнева отметила, что день выхода сентябрьского выпуска журнала Vogue Russia стал для нее очень волнительным, поскольку она снималась для обложки глянца. Певица отметила, что фотосъемка состоялась в Париже, а работала она с потрясающей командой профессионалов, которых поблагодарила за труд. Звезда также выразила радость по поводу исполнения своей давней мечты. На странице главного редактора Vogue Russia Марии Федоровой отмечается, что Вера Брежнева оказалась на обложке “бьюти” приложения, на страницах которого все о красоте, молодости, популярных косметических процедурах и уходе за телом.Всего сентябрьский выпуск российского журнала Vogue насчитывает три обложки, а с 14 августа он официально в продаже. Поклонники Веры Брежневой осыпали ее комплиментами и поздравили с достижением.