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Новый смартфон Motorola получит скрытую фронтальную камеру

В Сети появился снимок нового смартфона марки Motorola. Предполагается, что в устройстве селфи-камера будет выдвижной.

Motorola выпустит новый гаджет, но все его параметры пока держатся в тайне. Смартфон получит «полноэкранный» дизайн с тонкими панелями по бокам и габаритным «подбородком» для размещения полноразмерной эмблемы производителя.

Появившееся в интернете изображение мобильного устройства Motorola отлично показывает разработку с клавишей питания и регулятором громкости. Самой примечательной деталью является расположение фронтальной камеры, которую авторы проекта могли внедрить под поверхность дисплея.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00

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