Новый смартфон Motorola получит скрытую фронтальную камеру
В Сети появился снимок нового смартфона марки Motorola. Предполагается, что в устройстве селфи-камера будет выдвижной.
Motorola выпустит новый гаджет, но все его параметры пока держатся в тайне. Смартфон получит «полноэкранный» дизайн с тонкими панелями по бокам и габаритным «подбородком» для размещения полноразмерной эмблемы производителя.
Появившееся в интернете изображение мобильного устройства Motorola отлично показывает разработку с клавишей питания и регулятором громкости. Самой примечательной деталью является расположение фронтальной камеры, которую авторы проекта могли внедрить под поверхность дисплея.
Motorola выпустит новый гаджет, но все его параметры пока держатся в тайне. Смартфон получит «полноэкранный» дизайн с тонкими панелями по бокам и габаритным «подбородком» для размещения полноразмерной эмблемы производителя.
Появившееся в интернете изображение мобильного устройства Motorola отлично показывает разработку с клавишей питания и регулятором громкости. Самой примечательной деталью является расположение фронтальной камеры, которую авторы проекта могли внедрить под поверхность дисплея.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00