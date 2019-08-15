Ирина Пегова показала подросшую дочь, купающуюся в водопаде
Актриса Ирина Пегова показала видео с отдыха на Кипре, где вместе с 13-летней дочерью искупалась в водопаде. Артистка опубликовала ролик на своем Instagram-аккаунте.
Ирина Пегова решила провести свой летний отпуск в путешествиях, куда берет свою семью. В середине июля звезда вернулась из отдыха на побережье Франции, а потом прибыла в Россию ради участия в съемках в Петербурге. Знаменитость работает над комедийным проектом “От печали до радости", где также фигурируют Иван, Федор и Виктор Добронравовы. Недавно звезда отправилась на Кипр, где уже позагорала на известняковых скалах, покаталась на яхте и поплавала под водопадом. Свои приключения Ирина Пегова снимает на видео и публикует в Сети.
На видео с водопадом видно, что ее 13-летняя дочь не решает плыть под падающую воду из-за прохлады, но Ирина Пегова смогла достичь цели. Актриса часто показывает фанатам записи со своих тренировок, получая массу комплиментов.
Ирина Пегова решила провести свой летний отпуск в путешествиях, куда берет свою семью. В середине июля звезда вернулась из отдыха на побережье Франции, а потом прибыла в Россию ради участия в съемках в Петербурге. Знаменитость работает над комедийным проектом “От печали до радости", где также фигурируют Иван, Федор и Виктор Добронравовы. Недавно звезда отправилась на Кипр, где уже позагорала на известняковых скалах, покаталась на яхте и поплавала под водопадом. Свои приключения Ирина Пегова снимает на видео и публикует в Сети.
На видео с водопадом видно, что ее 13-летняя дочь не решает плыть под падающую воду из-за прохлады, но Ирина Пегова смогла достичь цели. Актриса часто показывает фанатам записи со своих тренировок, получая массу комплиментов.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00