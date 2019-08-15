Медики рассказали, как нормализовать лимфатическую систему для поддержания молодости





Лимфатическая система помогает избавиться от шлаков, токсинов и вирусов, но ей необходима поддержка, чтобы улучшить лимфодренаж. Самым большим органом в системе является селезенка, а поток всегда направлен вверх к шее. Отсутствие нормального течения лимфы приводит к нарушению пищеварения, гормональному сбою, заболеваниям кожи, аллергии и хронической усталости.Главными признаками нарушения лимфатической системы становится опухлость пальцев, периодические нарушения стула, а также воспаления и жесткость суставов. Медики рекомендуют обратить внимание на улучшение лимфодренажа при метеоризме, истощении и общей усталости, увеличении веса, сухости кожи и наличию прыщей, ослаблении иммунитета и аллергии. Поводом обратиться к врачу также может стать разбухание груди и повышенная чувствительность у женщин с каждым циклом, воспаление гланд, головные боли, спутанность сознания.Лучшим способом восстановить поток лимфы оказались спортивные тренировки, поскольку движение помогает правильной циркуляции. Наиболее эффективными эксперты назвали упражнения на скакалке или батуте, а также рекомендуется ходьба, йога и лимфодренажный массаж. При сидячем образе жизни важно чаще стоять, а также ставить ноги на стену. Одним из самых простых способов поддержания здоровья становится глубокое дыхание, которое стимулирует весь организм.Некоторые эксперты советуют сделать чистку сухой кожи, чтобы избавиться от мертвых клеток. Способствует потоку лимфы также контрастный душ, во время которого сосуды расширяются и сужаются. Полезным станет введение правильного питания и употребления достаточной дозы чистой воды. Нужно следить, чтобы продукты не содержали токсинов, избытка химикатов, а также сахара. Для пробуждения лимфатической системы рекомендуется есть чеснок, куркуму, цитрусовые, имбирь, орехи и листовые овощи. Дефицит йода, проблемы с пищеварением и постоянный стресс также провоцируют застой.