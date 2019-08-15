NASA проводит испытания нового марсохода на лавовых полях Исландии





Ученые отмечают, что эта страна, расположенная на острове посреди Северной Атлантики, имеет уникальную природу, позволяющую найти на ее территории самые разные зоны, непохожие друг на друга. Одна из них – это лавовые поля Ламбахраун, расположенные у подножия второго по размерам ледника Исландии Лангйокудла. Эта местность имеет почву с большим содержанием базальтового песка, а также скалистые пики и песчаные дюны.Именно поэтому NASA выбрало данное место для испытания нового марсохода, чья отправка на Марс запланирована на 2020 год. Он продолжит работу аппарата Curiosity и будет заниматься поиском следов воды и жизни на Красной планете, а также сбором данных для подготовки высадки человека на ее поверхность.Всего в испытаниях этого марсохода задействовано 15 ученых и инженеров. В их распоряжении находится устройство с двумя двигателями, полным приводом и 12 небольшими аккумуляторами. Все это позволяет аппарату разгоняться до 20 сантиметров в секунду. Такая скорость нужна для того, чтобы он регулярно фиксировал разнообразные данные, в том числе фото и видео, а затем отправлял их на Землю. Вес устройства составляет 570 килограммов.