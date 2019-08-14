В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую опухоль
В Москве местные хирурги провели успешную операцию по удалению опухоли у ребенка, которая оттесняла сердце. Вмешательство было проведено при помощи малоинвазивных технологий.
Как проинформировали представители пресс-службы Депздрава столицы, в Морозовской больнице медики обнаружили и удалили лимфангиому размером более 40 см. Пациентка была госпитализирована с высокой температурой тела, притом держалась последняя около 1,5 месяцев. Ребенок пострадал от пневмонии, на фоне чего развилось доброкачественное образование. Объем жидкости, содержавшейся в опухоли, оказался на уровне 500 мл в сутки. Вследствие диагностики выяснилось, что она занимала все плевральную область справа, средостение и частично заходила на левую сторону, оттесняя сердце. Из-за рисков медики не могли провести традиционное хирургическое вмешательство. После проведенного консилиума было решено применить малоинвазивную терапию, избавившись от опухоли путем введения внутрь химпрепарата.
Объемы образования начали сокращаться уже спустя пять суток, а на восьмой день ребенок был выписан. Контрольные замеры показали, что опухоль уменьшилась до 3 см, а в будущем предвидится полная регрессия.
Как проинформировали представители пресс-службы Депздрава столицы, в Морозовской больнице медики обнаружили и удалили лимфангиому размером более 40 см. Пациентка была госпитализирована с высокой температурой тела, притом держалась последняя около 1,5 месяцев. Ребенок пострадал от пневмонии, на фоне чего развилось доброкачественное образование. Объем жидкости, содержавшейся в опухоли, оказался на уровне 500 мл в сутки. Вследствие диагностики выяснилось, что она занимала все плевральную область справа, средостение и частично заходила на левую сторону, оттесняя сердце. Из-за рисков медики не могли провести традиционное хирургическое вмешательство. После проведенного консилиума было решено применить малоинвазивную терапию, избавившись от опухоли путем введения внутрь химпрепарата.
Объемы образования начали сокращаться уже спустя пять суток, а на восьмой день ребенок был выписан. Контрольные замеры показали, что опухоль уменьшилась до 3 см, а в будущем предвидится полная регрессия.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:28