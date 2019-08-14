В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую опухоль





Как проинформировали представители пресс-службы Депздрава столицы, в Морозовской больнице медики обнаружили и удалили лимфангиому размером более 40 см. Пациентка была госпитализирована с высокой температурой тела, притом держалась последняя около 1,5 месяцев. Ребенок пострадал от пневмонии, на фоне чего развилось доброкачественное образование. Объем жидкости, содержавшейся в опухоли, оказался на уровне 500 мл в сутки. Вследствие диагностики выяснилось, что она занимала все плевральную область справа, средостение и частично заходила на левую сторону, оттесняя сердце. Из-за рисков медики не могли провести традиционное хирургическое вмешательство. После проведенного консилиума было решено применить малоинвазивную терапию, избавившись от опухоли путем введения внутрь химпрепарата.Объемы образования начали сокращаться уже спустя пять суток, а на восьмой день ребенок был выписан. Контрольные замеры показали, что опухоль уменьшилась до 3 см, а в будущем предвидится полная регрессия.