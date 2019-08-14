Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную распродажу
Китайская компания Xiaomi регулярно празднует знаковые для себя даты и не собирается изменять этой полюбившейся покупателям традиции. В честь 8 годовщины выхода первого смартфона Xiaomi Mi 1 бренд устроит крупную распродажу практически всех категорий своих товаров, но больший акцент сделает на телефоны.
Презентация дебютного устройство компании Xiaomi состоялся 16 августа 2011 года. Тогда генеральный директор бренда Лей Цзюнь показал смартфон Xiaomi Mi 1 и заявил о грандиозных планах. Спустя 8 лет можно сказать, что задуманное удалось воплотить в реальность. Бренд не только входит в пятерку крупнейших игроков на рынке смартфонов, но и регулярно расширяет свой ассортимент.
Именно в честь выхода первого устройства Xiaomi устроит 15 и 16 августа крупную распродажу. Ценники будут снижены практически на все устройства и товары бренда. Например, ноутбук RedmiBook14 с процессором Intel Core i7 обойдется в 637 долларов вместо 708, бюджетная стиральная машинка Redmi 1A подешевеет до 99 долларов со 115, а 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4K будет стоить всего 255 долларов.
Наибольшее число скидок на этой распродаже ожидаемо получили смартфоны Xiaomi. Redmi K20 Pro, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 теперь обойдутся в 325, 99, 198, 141 доллар соответственно. Такие цены в указанные даты будут действовать во всех официальных магазинах бренда – Xiaomi Mall.
Презентация дебютного устройство компании Xiaomi состоялся 16 августа 2011 года. Тогда генеральный директор бренда Лей Цзюнь показал смартфон Xiaomi Mi 1 и заявил о грандиозных планах. Спустя 8 лет можно сказать, что задуманное удалось воплотить в реальность. Бренд не только входит в пятерку крупнейших игроков на рынке смартфонов, но и регулярно расширяет свой ассортимент.
Именно в честь выхода первого устройства Xiaomi устроит 15 и 16 августа крупную распродажу. Ценники будут снижены практически на все устройства и товары бренда. Например, ноутбук RedmiBook14 с процессором Intel Core i7 обойдется в 637 долларов вместо 708, бюджетная стиральная машинка Redmi 1A подешевеет до 99 долларов со 115, а 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4K будет стоить всего 255 долларов.
Наибольшее число скидок на этой распродаже ожидаемо получили смартфоны Xiaomi. Redmi K20 Pro, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 теперь обойдутся в 325, 99, 198, 141 доллар соответственно. Такие цены в указанные даты будут действовать во всех официальных магазинах бренда – Xiaomi Mall.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:01