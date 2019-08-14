АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную распродажу

Китайская компания Xiaomi регулярно празднует знаковые для себя даты и не собирается изменять этой полюбившейся покупателям традиции. В честь 8 годовщины выхода первого смартфона Xiaomi Mi 1 бренд устроит крупную распродажу практически всех категорий своих товаров, но больший акцент сделает на телефоны.
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную распродажу

Презентация дебютного устройство компании Xiaomi состоялся 16 августа 2011 года. Тогда генеральный директор бренда Лей Цзюнь показал смартфон Xiaomi Mi 1 и заявил о грандиозных планах. Спустя 8 лет можно сказать, что задуманное удалось воплотить в реальность. Бренд не только входит в пятерку крупнейших игроков на рынке смартфонов, но и регулярно расширяет свой ассортимент.

Именно в честь выхода первого устройства Xiaomi устроит 15 и 16 августа крупную распродажу. Ценники будут снижены практически на все устройства и товары бренда. Например, ноутбук RedmiBook14 с процессором Intel Core i7 обойдется в 637 долларов вместо 708, бюджетная стиральная машинка Redmi 1A подешевеет до 99 долларов со 115, а 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4K будет стоить всего 255 долларов.

Наибольшее число скидок на этой распродаже ожидаемо получили смартфоны Xiaomi. Redmi K20 Pro, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 теперь обойдутся в 325, 99, 198, 141 доллар соответственно. Такие цены в указанные даты будут действовать во всех официальных магазинах бренда – Xiaomi Mall.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна…
Владимир Жириновский предлагает ввести 4-дневную рабочую неделю с 1…
Российский остров в Финском заливе беспокоит страны…
Марк Рудинштейн сообщил подробности госпитализации Армена…
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на…
Прохор Шаляпин поужинал с экс-супругой Ларисой…
Каждая планета Солнечной системы звучит…
Ксения Алферова сравнила жизнь с морем, а людей - с…
Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло»…
Дочь Эдуарда Успенского вспомнила, как он бил ее по лицу и выгонял на…
Логопед-дефектолог рассказала о причинах задержки речевого развития у…
Билли Айлиш в новом клипе использует черные линзы и огромные…
Ученые определили происхождение инопланетного…
Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The…
Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на…
Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о…
Просмотреть все новости