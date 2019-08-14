Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную распродажу





Презентация дебютного устройство компании Xiaomi состоялся 16 августа 2011 года. Тогда генеральный директор бренда Лей Цзюнь показал смартфон Xiaomi Mi 1 и заявил о грандиозных планах. Спустя 8 лет можно сказать, что задуманное удалось воплотить в реальность. Бренд не только входит в пятерку крупнейших игроков на рынке смартфонов, но и регулярно расширяет свой ассортимент.Именно в честь выхода первого устройства Xiaomi устроит 15 и 16 августа крупную распродажу. Ценники будут снижены практически на все устройства и товары бренда. Например, ноутбук RedmiBook14 с процессором Intel Core i7 обойдется в 637 долларов вместо 708, бюджетная стиральная машинка Redmi 1A подешевеет до 99 долларов со 115, а 55-дюймовый телевизор с поддержкой 4K будет стоить всего 255 долларов.Наибольшее число скидок на этой распродаже ожидаемо получили смартфоны Xiaomi. Redmi K20 Pro, Redmi 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 теперь обойдутся в 325, 99, 198, 141 доллар соответственно. Такие цены в указанные даты будут действовать во всех официальных магазинах бренда – Xiaomi Mall.