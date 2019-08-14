Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991 году





В среду, 14 августа, состоялась встреча Владимира Жириновского с избирателями в Печатниках. Лидер ЛДПР отметил, что в августе будет 28 лет со дня путча, который привел к распаду СССР. Депутат уверен, что этого можно было избежать, если бы из миллиона коммунистов, живших в Москве, на Манежную площадь вышли хотя бы 50 тысяч. Жириновский отметил, что Зюганов и Селезнев оказались на отдыхе в это время, не понимая опасности ситуации.Как известно, СССР распался 25 декабря 1991 года, чему предшествовал договор о создании СНГ. В марте того же года за сохранение государства проголосовали 76,4% человек.