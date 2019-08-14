Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991 году
Владимир Жириновский озвучил единственное условие, при выполнении которого являлось возможным сберечь СССР. Лидер ЛДПР убежден, что летом 1991 года 50 тысячам представителей КПСС следовало массово выйти на Манежную площадь.
В среду, 14 августа, состоялась встреча Владимира Жириновского с избирателями в Печатниках. Лидер ЛДПР отметил, что в августе будет 28 лет со дня путча, который привел к распаду СССР. Депутат уверен, что этого можно было избежать, если бы из миллиона коммунистов, живших в Москве, на Манежную площадь вышли хотя бы 50 тысяч. Жириновский отметил, что Зюганов и Селезнев оказались на отдыхе в это время, не понимая опасности ситуации.
Как известно, СССР распался 25 декабря 1991 года, чему предшествовал договор о создании СНГ. В марте того же года за сохранение государства проголосовали 76,4% человек.
В среду, 14 августа, состоялась встреча Владимира Жириновского с избирателями в Печатниках. Лидер ЛДПР отметил, что в августе будет 28 лет со дня путча, который привел к распаду СССР. Депутат уверен, что этого можно было избежать, если бы из миллиона коммунистов, живших в Москве, на Манежную площадь вышли хотя бы 50 тысяч. Жириновский отметил, что Зюганов и Селезнев оказались на отдыхе в это время, не понимая опасности ситуации.
Как известно, СССР распался 25 декабря 1991 года, чему предшествовал договор о создании СНГ. В марте того же года за сохранение государства проголосовали 76,4% человек.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:40