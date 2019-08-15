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Ученые представили эффективные способы борьбы с тревожностью

За последнее время увеличилось количество людей, жалующихся на тревожное расстройство. Исследователи выделили пять основных правил борьбы с тревожностью, что поможет справиться с ней или уменьшить симптомы.

Сахар во время стресса лучше заменить белком, который обеспечит медленную энергию. В последующем организм будет использовать эту энергию для восстановления. Также необходимо тщательно обдумывать происходящее. Попытка переосмыслить страхи помогает мозгу выработать рациональный способ справиться с тревожными мыслями.

Целесообразно уменьшить потребление кофеина. Кофеин является стимулятором, который содержится в кофе, чае, шоколаде и энергетических напитках. Доказано, что высокие дозы могут увеличить беспокойство.
Ученые представили эффективные способы борьбы с тревожностью

Физическая активность - важная часть борьбы с тревожностью, одна из самых важных вещей, которые возможно сделать. Физические упражнения снижают уровень гормонов стресса в организме в долгосрочной перспективе. Ходьба или бег трусцой, которые включают повторяющиеся движения больших групп мышц, особенно полезны для снятия стресса.

Эффективно противостоит тревожности и здоровый сон. Согласно исследованиям, недосып может усилить упреждающие реакции мозга, повышая общий уровень тревоги. Невозможно иметь здоровое эмоциональное функционирование без адекватного сна.



 
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Наука
Добавил: Шаповал Марина Сегодня, 02:00

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