Ученые представили эффективные способы борьбы с тревожностью
За последнее время увеличилось количество людей, жалующихся на тревожное расстройство. Исследователи выделили пять основных правил борьбы с тревожностью, что поможет справиться с ней или уменьшить симптомы.
Сахар во время стресса лучше заменить белком, который обеспечит медленную энергию. В последующем организм будет использовать эту энергию для восстановления. Также необходимо тщательно обдумывать происходящее. Попытка переосмыслить страхи помогает мозгу выработать рациональный способ справиться с тревожными мыслями.
Целесообразно уменьшить потребление кофеина. Кофеин является стимулятором, который содержится в кофе, чае, шоколаде и энергетических напитках. Доказано, что высокие дозы могут увеличить беспокойство.
Физическая активность - важная часть борьбы с тревожностью, одна из самых важных вещей, которые возможно сделать. Физические упражнения снижают уровень гормонов стресса в организме в долгосрочной перспективе. Ходьба или бег трусцой, которые включают повторяющиеся движения больших групп мышц, особенно полезны для снятия стресса.
Эффективно противостоит тревожности и здоровый сон. Согласно исследованиям, недосып может усилить упреждающие реакции мозга, повышая общий уровень тревоги. Невозможно иметь здоровое эмоциональное функционирование без адекватного сна.
Сахар во время стресса лучше заменить белком, который обеспечит медленную энергию. В последующем организм будет использовать эту энергию для восстановления. Также необходимо тщательно обдумывать происходящее. Попытка переосмыслить страхи помогает мозгу выработать рациональный способ справиться с тревожными мыслями.
Целесообразно уменьшить потребление кофеина. Кофеин является стимулятором, который содержится в кофе, чае, шоколаде и энергетических напитках. Доказано, что высокие дозы могут увеличить беспокойство.
Физическая активность - важная часть борьбы с тревожностью, одна из самых важных вещей, которые возможно сделать. Физические упражнения снижают уровень гормонов стресса в организме в долгосрочной перспективе. Ходьба или бег трусцой, которые включают повторяющиеся движения больших групп мышц, особенно полезны для снятия стресса.
Эффективно противостоит тревожности и здоровый сон. Согласно исследованиям, недосып может усилить упреждающие реакции мозга, повышая общий уровень тревоги. Невозможно иметь здоровое эмоциональное функционирование без адекватного сна.
Наука
Добавил: Шаповал Марина Сегодня, 02:00