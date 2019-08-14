Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с матерью

Именно таким образом Ляйсан Утяшева решила почтить память матери, с которой она была чрезвычайно близка. На опубликованных черно-белых снимках запечатлены только спортсменка и ее родительница. Одно фото школьное, о чем говорит форма и банты на голове будущей гимнастки, а второе еще из самого раннего детства. «Сегодня моей маме исполнилось бы 55 лет… Берегите своих близких», - написала супруга Павла Воли.Как признавалась Ляйсан Утяшева, ее мать тяжело пережила расставание с мужем, а после так и не смогла найти подходящего для себя человека, из-за чего та стала замкнутой. Эти качества передались и спорстменке, поэтому долгое время она чувствовала одиночество и никого к себе не подпускала, хотя имела множество друзей-мужчин. Так было до тех пор, пока не появился Павел Воля. Артист сумел найти подход к своей избраннице и добиться ее расположения, однако самым главным испытанием для их отношения стала смерть родительницы гимнастки. Тогда звезды еще не были супругами, ведь трагедия случилась в марте, а свадьба состоялась лишь в ноябре. Шоумен помог ей справиться с этой потерей, чем окончательно завоевал сердце Ляйсан.