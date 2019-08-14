В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке яйца





Соответствующий материал опубликовала авторитетная английская газета The Sun. Девушке стало интересно, можно ли сварить яйцо в микроволновке. Она нашла в Сети нужный ей рецепт, который гласил, что с его помощью можно быстро и безопасно сварить яйцо. Британка выполнила все действия и уже была готова попробовать результат своих стараний на вкус, как случилось непредвиденное.Когда девушка доставала посуду из микроволновки, скорлупа яйца неожиданно треснула и содержимое выплеснулось на левую сторону ее лица. Пострадавшую доставили в больницу с сильными ожогами кожи и закрытым глазом. Вскоре оказалось, что содержимое яйца не только опалило лицо британки, но и сделало ее слепой. В настоящий момент врачи не знают, вернется ли к зрение у левого глаза.Сама британка заявила, что испытывала невероятную боль. По ощущениям, ее кожа продолжала гореть на протяжении долгих дней и с этим ничего не могли сделать даже квалифицированные врачи. Она выразила надежду, что никто больше не будет пытаться сварить яйцо с помощью микроволновки и советов из интернета.