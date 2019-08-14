Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях йогой
Поклонники высмеяли певицу Глюкозу за яркий макияж на занятиях йогой. Кроме того, подписчики Instagram артистки заметили, что она использовала для публикации старое фото.
Наталья Чистякова-Ионова только недавно расставила все точки над i в вопросе о разводе, который ей с завидной регулярностью приписывали СМИ, и чтобы немного снизить градус интереса публики к своей личной жизни, начала публиковать менее провокационные снимки. Однако даже это не помогло певице восстановить баланс в общении с фолловерами. После появления на ее странице в Instagram фото занятий йогой, артистка стала жертвой новой волны негодования – фанаты Глюкозы высмеяли ее «спортивный мейкап».
На снимке звезда эстрады позирует в белом топе и лосинах, демонстрируя одну из асан, однако макияж Глюкозы абсолютно не соответствует ее роду занятий. Именно на это и обратило внимание большинство подписчиков артистки. Поклонницы заметили, что подобный макияж абсолютно не подходит для занятий йогой, иронично назвав его «мощным» и «спортивным».
Мужская же половина фолловеров кроме того, что сделала множество комплиментов фигуре певицы, заметила, что фото, использованное для публикации – старое. В доказательство этого фанаты обратили внимание на снег за окном дома, в котором артистка занималась йогой, и пристыдили ее за неактуальные снимки.
Наталья Чистякова-Ионова только недавно расставила все точки над i в вопросе о разводе, который ей с завидной регулярностью приписывали СМИ, и чтобы немного снизить градус интереса публики к своей личной жизни, начала публиковать менее провокационные снимки. Однако даже это не помогло певице восстановить баланс в общении с фолловерами. После появления на ее странице в Instagram фото занятий йогой, артистка стала жертвой новой волны негодования – фанаты Глюкозы высмеяли ее «спортивный мейкап».
На снимке звезда эстрады позирует в белом топе и лосинах, демонстрируя одну из асан, однако макияж Глюкозы абсолютно не соответствует ее роду занятий. Именно на это и обратило внимание большинство подписчиков артистки. Поклонницы заметили, что подобный макияж абсолютно не подходит для занятий йогой, иронично назвав его «мощным» и «спортивным».
Мужская же половина фолловеров кроме того, что сделала множество комплиментов фигуре певицы, заметила, что фото, использованное для публикации – старое. В доказательство этого фанаты обратили внимание на снег за окном дома, в котором артистка занималась йогой, и пристыдили ее за неактуальные снимки.