Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях йогой

Наталья Чистякова-Ионова только недавно расставила все точки над i в вопросе о разводе, который ей с завидной регулярностью приписывали СМИ, и чтобы немного снизить градус интереса публики к своей личной жизни, начала публиковать менее провокационные снимки. Однако даже это не помогло певице восстановить баланс в общении с фолловерами. После появления на ее странице в Instagram фото занятий йогой, артистка стала жертвой новой волны негодования – фанаты Глюкозы высмеяли ее «спортивный мейкап».На снимке звезда эстрады позирует в белом топе и лосинах, демонстрируя одну из асан, однако макияж Глюкозы абсолютно не соответствует ее роду занятий. Именно на это и обратило внимание большинство подписчиков артистки. Поклонницы заметили, что подобный макияж абсолютно не подходит для занятий йогой, иронично назвав его «мощным» и «спортивным».Мужская же половина фолловеров кроме того, что сделала множество комплиментов фигуре певицы, заметила, что фото, использованное для публикации – старое. В доказательство этого фанаты обратили внимание на снег за окном дома, в котором артистка занималась йогой, и пристыдили ее за неактуальные снимки.