Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве режиссера

Об этом стало известно из короткого видео, которое Гоша Куценко выложил в Instagram. На одном из кадров запечатлена хлопушка-нумератор с надпись «Тизер. Сцена 4. Кадр 2. Дубль 1». Также из нее становится известно, что режиссером проекта является сам актер, а в роли оператора выступает Демид Малюга. На самом видео показан процесс съемок и некоторые шутки со стороны актером и команды.Данное обновление Гоша Куценко сопроводил небольшим комментарием. Актер отметил, что снимает тизер некого «DreamQuest». «Что это такое? Пусть пока будет тайной», - заявляет знаменитость. При этом он отметил, что молодая актриса Дарья Авратиснкая также задействована в съемках. Ее режиссер назвал «великолепной».Судя по тегам геолокации, съемки нового проекта Гоши Куценко проходили в отеле «SK-Royal Hotel». Многие подписчики звезды из-за этого предположили, что работа ведется в Туле, однако «Истории» режиссера в Instagram прояснили ситуацию. Артист отметил, что сегодня они снимали «отличное московское лето». Оказалось, что отели «SK-Royal Hotel» есть не только в Туле, но и в других городах РФ.