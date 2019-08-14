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Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве режиссера

Известный российский актер Гоша Куценко поделился с поклонниками новостями. Знаменитость приступил к съемкам нового проекта в качестве режиссера, но пока предпочел ничего не рассказывать о нем, однако отметил, что в нем принимает участие молодая актриса Дарья Авратинская.
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве режиссера

Об этом стало известно из короткого видео, которое Гоша Куценко выложил в Instagram. На одном из кадров запечатлена хлопушка-нумератор с надпись «Тизер. Сцена 4. Кадр 2. Дубль 1». Также из нее становится известно, что режиссером проекта является сам актер, а в роли оператора выступает Демид Малюга. На самом видео показан процесс съемок и некоторые шутки со стороны актером и команды.

Данное обновление Гоша Куценко сопроводил небольшим комментарием. Актер отметил, что снимает тизер некого «DreamQuest». «Что это такое? Пусть пока будет тайной», - заявляет знаменитость. При этом он отметил, что молодая актриса Дарья Авратиснкая также задействована в съемках. Ее режиссер назвал «великолепной».

Судя по тегам геолокации, съемки нового проекта Гоши Куценко проходили в отеле «SK-Royal Hotel». Многие подписчики звезды из-за этого предположили, что работа ведется в Туле, однако «Истории» режиссера в Instagram прояснили ситуацию. Артист отметил, что сегодня они снимали «отличное московское лето». Оказалось, что отели «SK-Royal Hotel» есть не только в Туле, но и в других городах РФ.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:31

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