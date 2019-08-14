Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без шлема





Такой вопрос Дмитрий Песков получил от журналистов во время очередного общения с ними. Многие из них захотели поинтересоваться, почему Владимир Путин во время участие в севастопольском байк-шоу решил сесть за руль мотоцикла «Урал» без защитного шлема. Примеру президента России также последовали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, которые находились рядом с главой государства.Напомним, 10 августа Владимир Путин принял участие в международном байк-шоу, организованном мотоклубом «Ночные волки». В его рамках президент вместе с остальными участниками осуществил мотопробег. Затем глава государства стал зрителем уникальной постановки, показанной Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический». После выступления руководитель РФ пообщался с актерами, исполнившими главные роли, и высоко оценил проделанную ими работу.