Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию Т-64





Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» в своем официальном пресс-релизе. Львовский бронетанковый завод стал вторым в Украине, который начал серийную модернизацию Т-64. Они были построены на основании еще советского проекта, однако их выпуск состоялся в 2017 году. Боевые машины получат множество улучшений, значительно повышающих их возможности на поле боя. В первую очередь это системы слежения – тепловизоры с электронно-оптическим преобразователем 3 поколения, а также современная аппаратура для связи – цифровые радиостанции и средства для спутниковой навигации. Танки получают и новую систему динамической защиты. «Укроборонпром» не сообщает, какое количество оборонных заказов данного типа сможет обеспечить львовское предприятие.Напомним, до этого серийную модернизацию советских Т-64 осуществляли исключительно силами Харьковского бронетанкового завода. За последние несколько лет специалисты данного предприятия провели усовершенствование более 150 боевых машин.