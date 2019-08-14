АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию Т-64

Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию Т-64 образца 2017 года. Боевые машины получат тепловизоры, цифровые радиостанции, средства спутниковой навигации и современную динамическую защиту.
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию Т-64

Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» в своем официальном пресс-релизе. Львовский бронетанковый завод стал вторым в Украине, который начал серийную модернизацию Т-64. Они были построены на основании еще советского проекта, однако их выпуск состоялся в 2017 году. Боевые машины получат множество улучшений, значительно повышающих их возможности на поле боя. В первую очередь это системы слежения – тепловизоры с электронно-оптическим преобразователем 3 поколения, а также современная аппаратура для связи – цифровые радиостанции и средства для спутниковой навигации. Танки получают и новую систему динамической защиты. «Укроборонпром» не сообщает, какое количество оборонных заказов данного типа сможет обеспечить львовское предприятие.

Напомним, до этого серийную модернизацию советских Т-64 осуществляли исключительно силами Харьковского бронетанкового завода. За последние несколько лет специалисты данного предприятия провели усовершенствование более 150 боевых машин.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию…
Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле…
В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский…
Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами…
Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь…
АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали, как пытались жить…
Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после…
Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные…
Артур Согомонян рассказал о состоянии Армена…
Яна Рудковская вылетела в Монако на концерт Димы…
Медики пояснили, кому нельзя есть…
Вера Брежнева впервые появилась на обложке журнала Vogue…
Названы ранние признаки инсульта головного…
У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан соцслужбы Израиля отобрали…
Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь…
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Просмотреть все новости