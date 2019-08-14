Ольга Бузова призналась, что не экономит на близких

«Хочу, чтобы она наслаждалась шикарной жизнью», - подчеркнула Ольга.





Ольга Бузова никогда не скрывала, что не видит ничего плохого в том, чтобы дарить своим близким людям дорогостоящие подарки. Так, в свое время, поющая телеведущая, преподнесла своему PR-директору Антону Богославскому на день рождения квартиру в Москве.Практически в одно время схожий сюрприз Бузова сделала своей матери. Ольга приобрела родительнице недвижимость с роскошным ремонтом в своем родном городе Санкт-Петербург. К слову, квартира Ирины Александровны расположена в лучшем районе второй русской столицы.По словам Бузовой, она никогда не понимала, зачем нужно уменьшать свои траты, если они в действительности оправданы. Нужно сказать, что благодаря гонорарам из выступлений, различных съемок и рекламы в соцсети Instagram Ольга на самом деле может позволить себе преподносить близким людям дорогостоящие сюрпризы.Более того, еще в подростковом возрасте Бузова решила, что никогда не будет брать что-то в кредит. Дело в том, что в юности Ольга влезла в долги, чтобы приобрести себе машину. Долгое время, пока будущая звезда не погасила всю сумму, она не могла поверить в то, что ездит на своей машине. Именно поэтому сейчас певица живет по средствам, пишет Teleprogramma.pro.