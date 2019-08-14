Марк Рудинштейн сообщил подробности госпитализации Армена Джигарханяна





Ситуация не является экстренной, подчеркнул Марк Рудинштейн, слова которого цитирует РЕН-ТВ. Речь идет об ухудшении состояния здоровья на фоне хронического заболевания, в связи с чем 83-летний Джигарханян будет находиться под наблюдением медиков на протяжении четырех суток. Предусматриваются плановые процедуры.