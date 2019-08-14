Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле бондианы





Экранизация комикса «Шанг-Чи и Легенда Десяти колец» станет 26-м фильмом, снятым по событиям киновселенной Marvel. Создание ленты было запланировано еще в 2006 году, однако официально о месте съемок и актерском составе было объявлено только во время проведения Comic-Con 2019.На данный момент известно, что в картине будут сниматься Симу Лю, Тони Люн и Аквафина, а локациями станут городские пейзажи Сиднея и Нового Южного Уэльса. Кроме того, недавно появилась информация, что режиссер фильма Дестин Креттон планирует сделать из истории о супергерое шпионский фильм в стиле бондианы. Это предполагает, что в самой ленте будет мало сходства с созданным писателем Стивом Энглхартом и художником Джимом Старлином персонажем Шанг-Чи и его «реальной» книжной историей. Однако образ борца за справедливость, идеально владеющего боевыми искусствами и внешне напоминающего Брюса Ли все равно останется ключевым. Кроме того, Джеймс Бонд от Marvel будет бороться против террористической группировки «Десять колец», и, возможно, его противостояние с антагонистами растянется на целый цикл шпионской серии.