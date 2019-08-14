Владимир Жириновский предлагает ввести 4-дневную рабочую неделю с 1 сентября

В последнее время на высшем уровне в России начали обсуждать идею относительно введения 4-дневной рабочей недели. С подобной инициативой к Минтруда обратилась Федерация независимых профсоюзов России. Чуть позже эту идею прокомментировал премьер-министр РФ. Дмитрий Медведев заявил, что этот вопрос будет обсуждаться и не исключил, что скоро россиян ждут подобные перемены.Данную ситуацию прокомментировал Владимир Жириновский на своей официальной странице в Instagram. Политик напомнил, что первой с подобной идеей выступала именно партия ЛДПР еще в 2014 году. Свои словам он подтвердил собственным комментарием для журналистов пятилетней давности. Руководитель фракции отметил, что 4-дневная рабочая неделя позволит решить множество проблем в стране, а в частности: повысит здоровье граждан, так как они будут меньше переутомляться, повысит производительность труда каждого отдельного работника и приведет к снижению безработицы.В завершении Владимир Жириновский заявил, что предлагает ввести подобную трудовую систему уже с 1 сентября текущего года, так как это позволит быстро улучить качество жизни миллионов россиян.