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Владимир Жириновский предлагает ввести 4-дневную рабочую неделю с 1 сентября

Российский политик Владимир Жириновский прокомментировал идею относительно 4-дневной рабочей недели. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме предлагает ввести ее уже с 1 сентября текущего года для того, чтобы сохранить здоровье россиян.

В последнее время на высшем уровне в России начали обсуждать идею относительно введения 4-дневной рабочей недели. С подобной инициативой к Минтруда обратилась Федерация независимых профсоюзов России. Чуть позже эту идею прокомментировал премьер-министр РФ. Дмитрий Медведев заявил, что этот вопрос будет обсуждаться и не исключил, что скоро россиян ждут подобные перемены.

Данную ситуацию прокомментировал Владимир Жириновский на своей официальной странице в Instagram. Политик напомнил, что первой с подобной идеей выступала именно партия ЛДПР еще в 2014 году. Свои словам он подтвердил собственным комментарием для журналистов пятилетней давности. Руководитель фракции отметил, что 4-дневная рабочая неделя позволит решить множество проблем в стране, а в частности: повысит здоровье граждан, так как они будут меньше переутомляться, повысит производительность труда каждого отдельного работника и приведет к снижению безработицы.

В завершении Владимир Жириновский заявил, что предлагает ввести подобную трудовую систему уже с 1 сентября текущего года, так как это позволит быстро улучить качество жизни миллионов россиян.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:31

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