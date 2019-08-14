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Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта «Авито»

Накануне появилась информация, что исполнитель Вадим Усланов пострадал от действий афериста. Уточняется, что звезда 90-х в прошлом году опубликовал на сервисе «Авито» объявление о продаже акустических колонок за 70 000 рублей.
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта «Авито»

Около 2 недель назад на его объявление отреагировал один из пользователей. Вскоре он приехал к композитору домой, чтобы посмотреть на товар. Аферист предложил Усланову перевести средства на его банковскую карту, отметив, что деньги придут в течение 72 часов. Тем не менее, музыкант так и не дождался оплаты за колонки, поэтому поначалу решил обратиться в банк.

Сотрудники финансового учреждения заявили: злоумышленник просто использовал демоверсию мобильного банковского приложения. Усланов обратился в правоохранительные органы, поиски афериста продолжаются. Напомним, популярность к исполнителю пришла в 90-е годы – именно тогда вышел его самый успешный альбом «Ты сделана из огня».



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:15

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