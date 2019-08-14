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Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность

Военно-транспортный самолёт Ил-112В, который был собран почти 3 месяца назад специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), вскоре будет испытан на специальном стенде. Уточняется, что второй экземпляр боевой машины подвергнется ресурсным тестированиям, цель которых – проверка соответствия реальных параметров конструкции расчетным.
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность

По информации экспертов, на данный момент на самолёте тестируют систему уборки-выпуска шасси, затем состоятся испытания на жесткость, в рамках которых боевая машина получит повреждения, возможные в производстве и эксплуатации. После этого пройдут динамические и статические нагрузки.

Напомним, что создание Ил-112В началось почти 5 лет назад. Его главной целью является перевозка войск, оружия, техники или другого груза весом до 5 тонн. Модель заменит более устаревшие самолёты вроде Ан-24 и Ан-26.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:08

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