Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность
Военно-транспортный самолёт Ил-112В, который был собран почти 3 месяца назад специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), вскоре будет испытан на специальном стенде. Уточняется, что второй экземпляр боевой машины подвергнется ресурсным тестированиям, цель которых – проверка соответствия реальных параметров конструкции расчетным.
По информации экспертов, на данный момент на самолёте тестируют систему уборки-выпуска шасси, затем состоятся испытания на жесткость, в рамках которых боевая машина получит повреждения, возможные в производстве и эксплуатации. После этого пройдут динамические и статические нагрузки.
Напомним, что создание Ил-112В началось почти 5 лет назад. Его главной целью является перевозка войск, оружия, техники или другого груза весом до 5 тонн. Модель заменит более устаревшие самолёты вроде Ан-24 и Ан-26.
По информации экспертов, на данный момент на самолёте тестируют систему уборки-выпуска шасси, затем состоятся испытания на жесткость, в рамках которых боевая машина получит повреждения, возможные в производстве и эксплуатации. После этого пройдут динамические и статические нагрузки.
Напомним, что создание Ил-112В началось почти 5 лет назад. Его главной целью является перевозка войск, оружия, техники или другого груза весом до 5 тонн. Модель заменит более устаревшие самолёты вроде Ан-24 и Ан-26.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:08