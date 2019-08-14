Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность





По информации экспертов, на данный момент на самолёте тестируют систему уборки-выпуска шасси, затем состоятся испытания на жесткость, в рамках которых боевая машина получит повреждения, возможные в производстве и эксплуатации. После этого пройдут динамические и статические нагрузки.Напомним, что создание Ил-112В началось почти 5 лет назад. Его главной целью является перевозка войск, оружия, техники или другого груза весом до 5 тонн. Модель заменит более устаревшие самолёты вроде Ан-24 и Ан-26.