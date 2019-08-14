В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский улей





Пчеловоды отмечают, что дикие осы могут быть намного опаснее пчел хотя бы потому, что могут жалить несколько раз, поскольку их орудие не остается в теле жертвы. В Америке целая колония таких насекомых сделала своим домом автомобиль Chevrolet Malibu, где построила улий. Опасные осы заняли весь задний диван, центральную консоль, потолок и место со стороны пассажира, но водительское сидение осталось нетронутым. Машина около 10 лет простояла без надобности, и за это время насекомые успели забрать ее себе.Чтобы избавиться от насекомых, владелец авто вызвал сотрудников в этой сфере. На кадрах запечатлено, как два человека в защитных костюмах присаживаются в салон, а их атакуют осы.