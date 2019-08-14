В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский улей
Фермеры из Южной Луизианы в США запечатлели на видео, как осы превратили автомобиль Chevrolet Malibu в собственный улей. Ролик опубликован на просторах видеохостинга YouTube.
Пчеловоды отмечают, что дикие осы могут быть намного опаснее пчел хотя бы потому, что могут жалить несколько раз, поскольку их орудие не остается в теле жертвы. В Америке целая колония таких насекомых сделала своим домом автомобиль Chevrolet Malibu, где построила улий. Опасные осы заняли весь задний диван, центральную консоль, потолок и место со стороны пассажира, но водительское сидение осталось нетронутым. Машина около 10 лет простояла без надобности, и за это время насекомые успели забрать ее себе.
Чтобы избавиться от насекомых, владелец авто вызвал сотрудников в этой сфере. На кадрах запечатлено, как два человека в защитных костюмах присаживаются в салон, а их атакуют осы.
Пчеловоды отмечают, что дикие осы могут быть намного опаснее пчел хотя бы потому, что могут жалить несколько раз, поскольку их орудие не остается в теле жертвы. В Америке целая колония таких насекомых сделала своим домом автомобиль Chevrolet Malibu, где построила улий. Опасные осы заняли весь задний диван, центральную консоль, потолок и место со стороны пассажира, но водительское сидение осталось нетронутым. Машина около 10 лет простояла без надобности, и за это время насекомые успели забрать ее себе.
Чтобы избавиться от насекомых, владелец авто вызвал сотрудников в этой сфере. На кадрах запечатлено, как два человека в защитных костюмах присаживаются в салон, а их атакуют осы.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00