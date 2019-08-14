Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного вскармливания
Бывшая супруга именитого певца Вадима Казаченко сообщила, что недавно решилась на пластику груди после рождения сына Филиппа. Ольга Казаченко в беседе с журналистами объяснила, по какой причине она сделала эту операцию.
До этого момента она открыто выступала против любых вмешательств и изменений во внешности, так как, по ее мнению, каждый человек уникален и красив по-своему. Ранее девушка не комплексовала по поводу своих параметров, но после родов захотела подкорректировать бюст, но только для удовлетворения своих ощущений и взглядов. Добавила, что несколько лет назад совершенно не думала о том, как выглядит, и вела самую обыкновенную непубличную жизнь.
Первенца Ольга Казаченко вскармливала на протяжении двух лет, после чего всерьез задумалась об улучшении форм. Звезда недолго колебалась и обратилась в клинику, расположенную в центре Москвы, для консультации и определения даты операции. Заверила, что процесс прошел достаточно быстро и легко, а результат действительно ее порадовал. Также знаменитость заявила, что ни в коем случае нельзя идти под нож в угоду мужчин: решение нужно принимать осознанно и по собственной воле.
До этого момента она открыто выступала против любых вмешательств и изменений во внешности, так как, по ее мнению, каждый человек уникален и красив по-своему. Ранее девушка не комплексовала по поводу своих параметров, но после родов захотела подкорректировать бюст, но только для удовлетворения своих ощущений и взглядов. Добавила, что несколько лет назад совершенно не думала о том, как выглядит, и вела самую обыкновенную непубличную жизнь.
Первенца Ольга Казаченко вскармливала на протяжении двух лет, после чего всерьез задумалась об улучшении форм. Звезда недолго колебалась и обратилась в клинику, расположенную в центре Москвы, для консультации и определения даты операции. Заверила, что процесс прошел достаточно быстро и легко, а результат действительно ее порадовал. Также знаменитость заявила, что ни в коем случае нельзя идти под нож в угоду мужчин: решение нужно принимать осознанно и по собственной воле.
ШоуБиз
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 15:53