Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в России





Официальные дилеры Mercedes-Benz в России сообщают об отзыве 944 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Причиной является обнаружение множества ошибок в руководствах по эксплуатации автомобилей. Например, в моделях с кунгом допущена неточность формулировок относительно допустимых весов, размещенных на крыше. Если превысить эти значения, то под угрозой окажется система курсовой устойчивости ESP, способная перестать корректно работать, из-за чего транспортное средство станет более восприимчивым к заносу и потере управления.В руководствах по эксплуатации пикапов Mercedes-Benz X-Class есть еще одна важная ошибка. В них указано, что после включения блокирования дифференциала заднего моста система ESP значительно теряет свою эффективность. На самом деле все серьезней: она полностью перестает работать. Подобная формулировка может стоить водителю и пассажирам жизни, если они не будут знать про эту особенность.Официальные дилеры Mercedes-Benz уже начали сообщать владельцам пикапов Mercedes-Benz X-Class об отзыве с помощью СМС и звонков. Им необходимо прибыть в салоны бренда и получить новые корректные инструкции по использованию авто.