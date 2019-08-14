Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую красотку

Дочь Олега Газманова и его второй супруги Марины Муравьевой Марианна имеет все данные для того, чтобы пойти в модельный бизнес. Девушка сейчас сосредоточена на получении образования, однако уже через несколько лет ее приоритеты могут измениться.Марианна Газманова часто публикует в своем Instagram-аккаунте снимки с профессиональных фотосессий, на которых демонстрирует внешнюю схожесть с красавицей-матерью, а также чувство стиля и вкус. Не так давно дочь популярного отечественного певца «вернулась» к рыжему цвету волос и предстала перед пользователями социальной сети в образе роковой женщины-вамп.На снимке девушка позирует в черном пиджаке, демонстрируя идеальный яркий макияж с кроваво-красной помадой. Опубликованное фото сразу же набрало множество лайков и восхищенных комментариев, в которых поклонники наследницы Газманова называли ее «красоткой» и «прелестью».