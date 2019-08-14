Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна Аткинсона





Съемки сериала «Мистер Бин» начались 1990 году, было снято сразу 14 эпизодов. Во множестве из них герой Роуэна Аткинсона использовал автомобиль Austin Mini Special 1100cc 1977 года выпуска. Благодаря появление на экранах эта модель стала не менее популярной, чем и сам актер. В некоторых сериях персонаж появлялся в кадре на другом похожем авто с иным цветом кузова.После съемок первого сезона «Мистера Бина» оригинальный Austin Mini Special 1100cc 1977 года выпуска попал в аварию и был разбит. Именно поэтому создатели нашли для Роуэна Аткинсона другой экземпляр этой модели, сошедший с конвейера в 1969 году. Несмотря на то, что авто было старше предшественника, оно имела лучшее состояние и выделялось черным капотом, хотя вся остальная машина была зеленой. Ее судьба оказалось не самой лучшей, так как в одном из эпизодов автомобиль раздавил танк. Следующим авто «Мистера Бина» стал новый Austin Mini Special.Austin Mini Special 1100cc 1977 являлась 4 поколением этой модели и выпускалась с 1959 года. Компактный автомобиль весил всего 650 килограмм, имел длину 3 метра, ширину – 1,4 метра, а высоту – 1,3 метра.