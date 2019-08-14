АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна Аткинсона

Легендарного персонажа «Мистера Бина» зрители полюбили во много из-за его классических автомобилей. Эксперты поподробней рассказали про эти транспортные средства, на которых герой Роуэна Аткинсона попадал во многие курьезные ситуации.
Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна Аткинсона

Съемки сериала «Мистер Бин» начались 1990 году, было снято сразу 14 эпизодов. Во множестве из них герой Роуэна Аткинсона использовал автомобиль Austin Mini Special 1100cc 1977 года выпуска. Благодаря появление на экранах эта модель стала не менее популярной, чем и сам актер. В некоторых сериях персонаж появлялся в кадре на другом похожем авто с иным цветом кузова.

После съемок первого сезона «Мистера Бина» оригинальный Austin Mini Special 1100cc 1977 года выпуска попал в аварию и был разбит. Именно поэтому создатели нашли для Роуэна Аткинсона другой экземпляр этой модели, сошедший с конвейера в 1969 году. Несмотря на то, что авто было старше предшественника, оно имела лучшее состояние и выделялось черным капотом, хотя вся остальная машина была зеленой. Ее судьба оказалось не самой лучшей, так как в одном из эпизодов автомобиль раздавил танк. Следующим авто «Мистера Бина» стал новый Austin Mini Special.

Austin Mini Special 1100cc 1977 являлась 4 поколением этой модели и выпускалась с 1959 года. Компактный автомобиль весил всего 650 килограмм, имел длину 3 метра, ширину – 1,4 метра, а высоту – 1,3 метра.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна…
Владимир Жириновский предлагает ввести 4-дневную рабочую неделю с 1…
Российский остров в Финском заливе беспокоит страны…
Марк Рудинштейн сообщил подробности госпитализации Армена…
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на…
Прохор Шаляпин поужинал с экс-супругой Ларисой…
Каждая планета Солнечной системы звучит…
Ксения Алферова сравнила жизнь с морем, а людей - с…
Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло»…
Дочь Эдуарда Успенского вспомнила, как он бил ее по лицу и выгонял на…
Логопед-дефектолог рассказала о причинах задержки речевого развития у…
Билли Айлиш в новом клипе использует черные линзы и огромные…
Ученые определили происхождение инопланетного…
Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The…
Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на…
Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о…
Просмотреть все новости