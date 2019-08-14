Российский остров в Финском заливе беспокоит страны НАТО
В Финском заливе находится принадлежащий России остров, который отыгрывает стратегически важное военное значение. Эксперты сообщили, что в НАТО очень заинтересовались этим преимуществом.
Остров Гогланд имеет площадь 21 кв. км, располагаясь в 40 км от порта Котка. Он находится на месте пересечения основных морских путей, а также от него имеется небольшое расстояние к Эстонии. Остров перешел во владение России в 1743 году в результате поражения шведской стороны в ходе “реваншистской” войны. В 1920 году остров принадлежал Финляндии, но после Зимней войны СССР вернул земли, а по итогам Второй мировой войны права на него имела также Финляндия. Долгое время Гогланд был необитаем, но в 2007 году там установили РЛС и другие средства контроля воздушного, наземного и подводного пространства.
Как передает издание argumenti.ru, недавно на острове в кратчайшие сроки собрали площадку для посадки вертолетов. Незадолго до этого Гогланд посетил Владимир Путин, чтобы погрузиться к месту гибели подлодки Щ-308.
Остров Гогланд имеет площадь 21 кв. км, располагаясь в 40 км от порта Котка. Он находится на месте пересечения основных морских путей, а также от него имеется небольшое расстояние к Эстонии. Остров перешел во владение России в 1743 году в результате поражения шведской стороны в ходе “реваншистской” войны. В 1920 году остров принадлежал Финляндии, но после Зимней войны СССР вернул земли, а по итогам Второй мировой войны права на него имела также Финляндия. Долгое время Гогланд был необитаем, но в 2007 году там установили РЛС и другие средства контроля воздушного, наземного и подводного пространства.
Как передает издание argumenti.ru, недавно на острове в кратчайшие сроки собрали площадку для посадки вертолетов. Незадолго до этого Гогланд посетил Владимир Путин, чтобы погрузиться к месту гибели подлодки Щ-308.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:22