Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео. Эту модель подготовили для общесоюзного конкурса оружия.
С его помощью советские военные хотели выбрать новую единую модель, который придет на смену станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46. Тульские конструкторы Вячеслав Силин и Виктор Перерушев взяли за основу первый и начали разработку собственного оружия. Таким решением они хотели обеспечить себя два преимущества: доверие к уже имеющейся модели и налаженное производство подобного вооружения.
Вместе с этими преимуществами ТКБ-464 Силина-Перерушева унаследовал и недостатки пулемета Горюнова СГМ. Главный из них заключался в том, что из-за высокой скорости стрельбы и несовершенной конструкции часто происходил разрыв гильз при подаче ленты. Именно поэтому комиссия общесоюзного конкурса отклонила эту модель вооружения и остановила свой выбор на совершенно новой разработке, не имеющей подобных проблем. Недавно журналистам удалось найти сохранившийся образец этого пулемета и заснять его на видео.
Тульские разработчики после этой неудачи не опустили руки и продолжили заниматься созданием вооружения. В 1960-хх Вячеслав Силин разработал гладкоствольное полуавтоматическое оружие 2А28 «Гром», ставшее универсальным.
С его помощью советские военные хотели выбрать новую единую модель, который придет на смену станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46. Тульские конструкторы Вячеслав Силин и Виктор Перерушев взяли за основу первый и начали разработку собственного оружия. Таким решением они хотели обеспечить себя два преимущества: доверие к уже имеющейся модели и налаженное производство подобного вооружения.
Вместе с этими преимуществами ТКБ-464 Силина-Перерушева унаследовал и недостатки пулемета Горюнова СГМ. Главный из них заключался в том, что из-за высокой скорости стрельбы и несовершенной конструкции часто происходил разрыв гильз при подаче ленты. Именно поэтому комиссия общесоюзного конкурса отклонила эту модель вооружения и остановила свой выбор на совершенно новой разработке, не имеющей подобных проблем. Недавно журналистам удалось найти сохранившийся образец этого пулемета и заснять его на видео.
Тульские разработчики после этой неудачи не опустили руки и продолжили заниматься созданием вооружения. В 1960-хх Вячеслав Силин разработал гладкоствольное полуавтоматическое оружие 2А28 «Гром», ставшее универсальным.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:15