Прохор Шаляпин поужинал с экс-супругой Ларисой Копенкиной

Прохор Шаляпин, который уже некоторое время счастлив в отношениях с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, провел вечер в компании Ларисы Копенкиной. 35-летний певец сумел сохранить дружеские отношения с экс-супругой и иногда проводит время в ее компании.На этот раз Шаляпин и Копенкина решили вспомнить былое «под ушицу и самогон» в ресторане «Белорусская хата», о чем поп-исполнитель сообщил в Stories на своей Instagram-странице. Певец и его 63-летняя бывшая жена сообщили пользователям социальной сети, что их встреча носит исключительно дружеский характер, и рассказали о блюдах, которые дегустировали в этот вечер.Поклонников певца сразу же заинтересовала возможность воссоединения бывших супругов, а также то, где в этот момент была новая пассия Шаляпина – Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако многие подписчики Instagram-страницы музыканта не искали подвох во встрече экс-пары, а просто порадовались за то, что двое взрослых людей смогли сохранить дружеские отношения после расставания.