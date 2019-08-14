Каждая планета Солнечной системы звучит по-своему





До этого ученым не удавалось изучить «мелодии» Вселенной, так как человеческое ухо не способно уловить подобные колебания. Однако после многочисленных исследований все-таки получилось настроить технику для распознавания сигналов. Выяснилось, что планеты излучают очень длинные радиоволны с частотой, сопоставимой воздушным колебаниям звука. Эту волны принимается особой антенной, после чего передаются в динамики. Этот процесс усиливает звучание планет, делая его доступным для человеческого слуха.Стоит отметить, что «речь» Солнца подобна музыкальному инструменту органу, звуки Меркурия похожи на страдания от жары, а Сатурна – на зловещий рев. Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом, намереваясь «подслушать» и другие объекты Вселенной.