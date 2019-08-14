Ксения Алферова сравнила жизнь с морем, а людей - с медузами

Ксения Алферова назвала море большой и непредсказуемой стихией, которая может подарить разные эмоции. В спокойный день оно станет приветливым, теплым и ласковым, что сделает радостно и тепло на душе. Однако волнения принесут ледяную воду, поэтому придется наблюдать за ним со стороны на берегу, а если поплыть, это может привести к гибели. Звезда также назвала медуз вредными, поскольку они могут “обласкать” длинными щупальцами, даже если человек их не трогает. Алферова уверена, что в жизни, как и в море, случаются штормы, но она любит его в любом состоянии и времени года.На данный момент Ксения Алферова отдыхает в горной Калабрии в Италии. В июле звезда сообщила подписчикам в Instagram, что взяла с собой в путешествие 98-летнюю бабушку.