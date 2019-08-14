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Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло» вниз

Российская актриса Виктория Макарская рассказала, почему она решилась на омоложение. По словам артистки, ее лицо после 46 дня рождения стремительно «поползло» вниз и она ничего не могла с этим сделать.

Такое откровенное заявление Виктория Макарская сделала в Instagram. Актриса призналась, что долгое время собственная внешность ее полностью устраивала, однако буквально сразу после празднования 46-летия она заметила негативные тенденции. Как признается сама звезда, лицо «начало жить своей жизнью» и стремительно «поползло» вниз. Она ничего не могла с этим сделать, хотя и старалась больше отдыхать и следить за здоровьем.

Спустя какое-то время Виктория Макарская решилась на крайние для нее меры – омоложение. Актриса с недоверием относится к пластическим хирургам ведь понимает, что такие операции не только опасны для здоровья, но и могут сделать ее лицо неузнаваемым. Поэтому она предпочла аппаратную косметологию. Звезда прошла процедуру лазерного омоложения и осталась полностью довольна результатом.

Теперь Виктории Макарской не только приятно смотреть в зеркало, но и видеть себя рядом с мужем Антоном. Супруг знаменитости также является актером, однако с генетикой ему повезло больше. Как признавалась его жена, в один момент он будто «заморозился» и перестал меняться. Поэтому она стала еще лучше следить за собой, чтобы не выглядеть на его фоне старой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:47

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