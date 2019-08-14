Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло» вниз

Такое откровенное заявление Виктория Макарская сделала в Instagram. Актриса призналась, что долгое время собственная внешность ее полностью устраивала, однако буквально сразу после празднования 46-летия она заметила негативные тенденции. Как признается сама звезда, лицо «начало жить своей жизнью» и стремительно «поползло» вниз. Она ничего не могла с этим сделать, хотя и старалась больше отдыхать и следить за здоровьем.Спустя какое-то время Виктория Макарская решилась на крайние для нее меры – омоложение. Актриса с недоверием относится к пластическим хирургам ведь понимает, что такие операции не только опасны для здоровья, но и могут сделать ее лицо неузнаваемым. Поэтому она предпочла аппаратную косметологию. Звезда прошла процедуру лазерного омоложения и осталась полностью довольна результатом.Теперь Виктории Макарской не только приятно смотреть в зеркало, но и видеть себя рядом с мужем Антоном. Супруг знаменитости также является актером, однако с генетикой ему повезло больше. Как признавалась его жена, в один момент он будто «заморозился» и перестал меняться. Поэтому она стала еще лучше следить за собой, чтобы не выглядеть на его фоне старой.