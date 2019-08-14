Дочь Эдуарда Успенского вспомнила, как он бил ее по лицу и выгонял на мороз





Около года назад скончался Эдуард Успенский, который создал истории о Чебурашке, Дяде Федоре и коте Матроскине. Знакомые артисты сообщали о непростом характере писателя, а его дочь заявила о том, что он хлестал ее по лицу и выгонял на улицу в мороз раздетой. Татьяна Успенская вспоминает, что до 13 лет у нее было счастливое детство, например, они с семьей часто выбирались вместе на отдых, а также отец возил ее к себе на работу. Наследница позже поняла, что он изменял матери с известной художницей. Татьяна Успенская вспоминает, что отец всегда любил шумные компании, много пил из-за постоянной борьбы за свои работы в издательствах. Вскоре писатель стал жить с другой женщиной и мачеха подсчитывала еду, которую съедала дочь.Как передает издание "КП", писатель отдал свою дочь в секту к Столбуну, где она “лечилась” тяжелым трудом. Несколько раз во время учебы в институте он ее ударил, а во взрослом возрасте Успенская заметила, что грубо ее отец обращался со всеми.