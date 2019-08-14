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Логопед-дефектолог рассказала о причинах задержки речевого развития у детей

Логопед-дефектолог рассказала о наиболее важных причинах задержки речевого развития у современных детей. Нейропсихолог также дала советы, которые помогут уменьшить влияние негативных факторов на формирование речи.

Тяжелая беременность и роды
Стрессы, которые переживает будущая мама, сказываются и на ребенке, проходящем через определенные этапы внутриутробного развития. В последствии подобные эмоциональные «качели» могут привести к повышенной эмоциональности, тревожности, а также задержке психического и речевого развития. Еще больший вред наносят тяжелые или стремительные роды, в процессе которых возможны как физические травмы, так и асфиксия новорожденного.

Много шума и информационная нагрузка
Большие города сами по себе очень шумное место, но крове внешних раздражителей, которые влияют на центры внимания ребенка во время прогулок, существует и домашняя «нагрузка». Работающая бытовая техника, громкие соседи, музыка, телевизор и гаджеты также распыляют внимание малыша, мешая ему сосредоточиться на каком-то конкретном виде деятельности.

Гаджеты и девайсы
Нейропсихолог настаивает, что давать ребенку, не достигшему двухлетнего возраста, гаджеты не стоит. Если родители игнорируют подобное предписание и с рождения дают чаду смартфоны или планшеты, это чревато задержкой речевого развития. Причиной является то, что ребенок не наблюдает мимику на лицах взрослых, что необходимо для того, чтобы научиться произносить слова. К тому же игры и просмотр видео на девайсах делают детей ленивыми в плане необходимости озвучивать что-либо, ведь гаджеты не требуют живой речи и для их использования достаточно физических действий.



 
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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:29

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