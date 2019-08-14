В Санкт-Петербурге две женщины в медицинских халатах украли у пенсионерки 1,6 млн рублей
В Санкт-Петербурге зафиксировано нападение на пенсионерку, в результате чего у нее похитили накопленные деньги. Нападавшими оказались две женщины в медицинских халатах.
В жилплощадь пожилой жительницы Северной столицы недавно пришли две женщины в белых медицинских халатах, которых гражданка самостоятельно впустила в свой дом. Представившись сотрудниками одной из местных поликлиник, они предложили 88-летней жертве измерить давление. Однако после их ухода пострадавшая обратила внимание, что не стало внушительной суммы денег, средства она хранила дома.
По словам потерпевшей, ее накопления составили порядка 1,6 млн рублей. Сотрудники полиции Петербурга уже развернули поиск двух предполагаемых злоумышленниц, однако уголовное дело не возбуждено, о чем информирует общественность онлайн-портал “ПолитЭксперт”.
В жилплощадь пожилой жительницы Северной столицы недавно пришли две женщины в белых медицинских халатах, которых гражданка самостоятельно впустила в свой дом. Представившись сотрудниками одной из местных поликлиник, они предложили 88-летней жертве измерить давление. Однако после их ухода пострадавшая обратила внимание, что не стало внушительной суммы денег, средства она хранила дома.
По словам потерпевшей, ее накопления составили порядка 1,6 млн рублей. Сотрудники полиции Петербурга уже развернули поиск двух предполагаемых злоумышленниц, однако уголовное дело не возбуждено, о чем информирует общественность онлайн-портал “ПолитЭксперт”.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:36