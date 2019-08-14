Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о блокадниках





Считанные часы назад президент Федерации керлинга России Дмитрия Свищев прокомментировал выходку Ольги Бузовой. Напомним, что вчера телеведущая «Дома-2» обнародовала в Сеть видеозапись, на которой, облизывая тарелку после обеда, заявляет, что является блокадницей.Свищев заявил, что обязательно вышлет Бузовой седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, а также даст Ольге прочесть произведение Лидии Гинзбург, Алеси Адамовича и Даниила Гранина, Дмитрия Лихачева, Леонида Пантелеева, в котором хорошо описаны кошмар блокадного города.Также Свищев подметил, что Бузова на видеоролике выглядит не только глупо, но и смешно. Дмитрий Александрович убежден, что поющая телеведущая сравнила себя с блокадницей только потому, что у нее не хватает знаний, а в ее учебной программе явно имеются очевидные упущения.К слову, Свищев не упустил возможности указать на то, что у Бузовой имеет многомиллионная армия поклонников, а это значит, что она должна давать им похвальный пример. В то же время депутат Госдумы заметил, что не хочет принижать достоинство женщины, сообщает «РИА «Новости».Нужно сказать, что сама Бузова до сих пор никак не отреагировала на негативные высказывания в свой адрес не только от подписчиков, но и от известных личностей.