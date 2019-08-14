Ученые определили происхождение инопланетного послания





При наблюдении за космосом астрономическое оборудование часто фиксирует загадочные короткие радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB). Природа их возникновения порождает бесконечные споры между сторонниками идеи существования внеземного разума и теми учеными, которые предпочитают объяснять все с точки зрения физики космических процессов.Пока специалисты не пришли к единому мнению по поводу источника, пославшего FRB, зафиксированный астрономами в конце весны 2019 года, они уже с уверенностью могут сказать, как долго он шел. По словам ученых, сигнал преодолел расстояние в восемь миллиардов световых лет. Таким образом, учитывая скорость звука, полученный радиовсплеск был «отправлен» так давно, что даже если это было сделано разумными существами, их цивилизация вряд ли до сих пор существует.Астрономы утверждают, что в структуре радиосигнала нет намеков на то, что он является информативным инопланетным посланием, однако отрицать факт его внеземного происхождения пока тоже нет причин. Поэтому ученые надеются, что потенциально возможные новые FRB прольют свет на источник своего происхождения и, возможно, дадут наконец какие-либо подтверждения существования древних цивилизаций в далеких галактиках.