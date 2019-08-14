АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Ученые определили происхождение инопланетного послания

Ученым наконец удалось определить происхождение инопланетного послания, зафиксированного весной 2019 года. Астрономы утверждают, что сигнал может быть отголоском существования древней внеземной цивилизации.

При наблюдении за космосом астрономическое оборудование часто фиксирует загадочные короткие радиовсплески (Fast Radio Bursts, FRB). Природа их возникновения порождает бесконечные споры между сторонниками идеи существования внеземного разума и теми учеными, которые предпочитают объяснять все с точки зрения физики космических процессов.

Пока специалисты не пришли к единому мнению по поводу источника, пославшего FRB, зафиксированный астрономами в конце весны 2019 года, они уже с уверенностью могут сказать, как долго он шел. По словам ученых, сигнал преодолел расстояние в восемь миллиардов световых лет. Таким образом, учитывая скорость звука, полученный радиовсплеск был «отправлен» так давно, что даже если это было сделано разумными существами, их цивилизация вряд ли до сих пор существует.

Астрономы утверждают, что в структуре радиосигнала нет намеков на то, что он является информативным инопланетным посланием, однако отрицать факт его внеземного происхождения пока тоже нет причин. Поэтому ученые надеются, что потенциально возможные новые FRB прольют свет на источник своего происхождения и, возможно, дадут наконец какие-либо подтверждения существования древних цивилизаций в далеких галактиках.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Названы классические автомобили легендарного «Мистера Бина» Роуэна…
Владимир Жириновский предлагает ввести 4-дневную рабочую неделю с 1…
Российский остров в Финском заливе беспокоит страны…
Марк Рудинштейн сообщил подробности госпитализации Армена…
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на…
Прохор Шаляпин поужинал с экс-супругой Ларисой…
Каждая планета Солнечной системы звучит…
Ксения Алферова сравнила жизнь с морем, а людей - с…
Лицо Виктории Макарской после 46 лет стремительно «поползло»…
Дочь Эдуарда Успенского вспомнила, как он бил ее по лицу и выгонял на…
Логопед-дефектолог рассказала о причинах задержки речевого развития у…
Билли Айлиш в новом клипе использует черные линзы и огромные…
Ученые определили происхождение инопланетного…
Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The…
Специалисты назвали два простых способа быстро выровнять вмятину на…
Ольге Бузовой дадут послушать седьмую симфонию Шостаковича после шутки о…
Просмотреть все новости