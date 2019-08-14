Для россиян открылись предзаказы на интерьерные телевизоры Samsung The Serif
В РФ стали доступны предзаказы телевизоров Samsung The Serif, разработанные промдизайнерами из Франции – Ронаном и Эрваном Буруллеками. Представлены три типа серии белого цвета с уникальными профилями.
Корпус нового устройства напоминает заглавную букву I, набранную с помощью шрифта The Serif. В основании находится широкая боковая панель, которая служит подставкой аппарата, а сверху – часть значительно уже. Основными преимуществами данной разработки является скорость в транслировании, легкость в перемещении и способность подключения к смартфонам для передачи файлов. Совместим с операционной системой IOS через технологию NFC.
Стоит отметить, что экран подстраивается под дизайн стены, возле которой располагается, доставляя эстетическое удовольствие окружающим. К тому же во время отключения может показывать семейные фотокарточки, календарь, часы, погоду и различные картины. Прибор можно поставить на тумбу либо же оставить просто на полу, зафиксировав его ножками, которые предоставляют в комплекте.
Корпус нового устройства напоминает заглавную букву I, набранную с помощью шрифта The Serif. В основании находится широкая боковая панель, которая служит подставкой аппарата, а сверху – часть значительно уже. Основными преимуществами данной разработки является скорость в транслировании, легкость в перемещении и способность подключения к смартфонам для передачи файлов. Совместим с операционной системой IOS через технологию NFC.
Стоит отметить, что экран подстраивается под дизайн стены, возле которой располагается, доставляя эстетическое удовольствие окружающим. К тому же во время отключения может показывать семейные фотокарточки, календарь, часы, погоду и различные картины. Прибор можно поставить на тумбу либо же оставить просто на полу, зафиксировав его ножками, которые предоставляют в комплекте.
Технологии
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 14:07