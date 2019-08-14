Автоэксперты назвали поломки, после которых запрещено продолжать движение





Согласно ПДД, к критическим неисправностям относятся поломки тормозной системы, а также руля. Повлиять на езду могут поломки световых приборов и сцепного устройства при движении с прицепом. Важно вовремя проверять работу стеклоочистителя со стороны водителя, если есть прямая необходимость его использования. Эксперты отметили, что данные поломки чаще всего становятся причиной ДТП, а при наличии большинства из них водителю запрещается самостоятельно ехать на такой машине.Существуют вторая и третья группы поломок, которые не ограничивают водителя, но являются опасными и требуют незамедлительной починки. Например, неисправность ручника и звукового сигнала, износ протектора шин, отсутствие необходимого оборудования и прочее.