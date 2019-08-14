BMW продемонстрировала индуктивную зарядку для электрокаров





На данный момент программой могут воспользоваться 200 жителей штата Калифорнии, проживающие в 1 из 30 округов, участвующих в программе, кроме того, их район должен подходить для установки площадки для индуктивной зарядки. После этого клиентам нужно обратиться в дилерский центр с целью 36-месячной аренды гибридного седана 530e. Согласно его условиям, покрываются все затраты на установку, а также обслуживание.Уже вскоре индуктивная зарядка для электрифицированной модификации 5-Series появится не только в США, но и в Европе. Что касается РФ, то её в списках пока не обнаружено. В состав устройства входит панель GroundPad, которую можно установить на полу гаража или на улице, отвесная часть CarPad. На 100% 9,2-киловатную батарею можно зарядить за 3-3,5 часа, при этом её КПД составит не менее 85%, отмечают эксперты.