Пародист Satyr поцеловал Александра Гудкова в губы





Он решил выпустить собственное YouTube-шоу и придумал для него интересный формат. На каждый выпуск «Вечерний кто-то» будет приглашаться новый ведущий и гость. Оба не знают о сценарии и о том, что будет происходить дальше, поэтому вынуждены постоянно импровизировать. Звездами дебютного выпуска стали пародист Илья Шабельников, известный как Satyr, и шоумен Александр Гудков. Первый выступал в роли гостя, а второй – ведущего.В одном из блоком программы «Вечерний кто-то» Satyr и Александр Гудков пародировали известных личностей, а другому нужно было угадать, о ком речь. Пародисту достался генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев. Именно поэтому он решил подойти к своему коллеге и поцеловать его прямо в губы. После этого Илья Шабельников предложил режиссеру вырезать весь остальной эпизод и оставить лишь эти кадры. Такой поступок позволил ведущему быстро догадаться, кого пародировал его гость.Также в рамках программы Satyr рассказал о съемках клипа для артиста Егора Крида. Пародист заверил зрителей, что у музыканта нет никаких проблем с ориентацией.