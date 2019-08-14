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Елена Малышева не успела получить канадскую визу для поездки на похороны Аллы Вербер

В Торонто (Канада) в скором времени состоится церемония прощания со скоропостижно скончавшейся фешн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Накануне телеведущая Елена Малышева пожаловалась, что не сможет посетить похороны подруги, поскольку не успела получить канадскую визу.
Елена Малышева не успела получить канадскую визу для поездки на похороны Аллы Вербер

Ожидается, что на этом церемонии прощания с Аллой Вербер будут присутствовать только самые близкие друзья и родные покойной. Однако, как сообщает портал «Телепрограмма», многие из них просто не смогут прилететь в Канаду. Как рассказала одна из близких подруг покойной, телеведущая Елена Малышева, за неделю просто невозможно оформить канадскую визу.

Малышева посетовала, что получение канадской визы является еще более сложным процессом, чем получение визы США. При этом телеведущая отмечает, что безмерно уважает покойную и всегда считала ее одной из тех, кто способен на искреннюю и чистую дружбу. Вспомнила Елена Малышева и о непростой судьбе Аллы Вербер на пути к вершинам. «Она сумела пройти тяжелый путь от нищеты эмигранта, до одного из самых важных людей в отечественной индустрии моды. Ее знали и считались с ней самые именитые дизайнеры мира», - подчеркивает телезвезда.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:35

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